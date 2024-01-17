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Giriş Tarihi: 17.01.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.01.2024 10:47

Aldatmak dizisinde Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor.

Aldatmak dizisinde Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor

54.Bölüm Özeti:

Oylum hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verince Dicleli evinde sular durulur. Ozan'ın başarısı onu beklenmedik bir tanıdıkla anlaşmaya götürecektir.

Aldatmak dizisinde Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor

Tolga yeni bir yola girerken Selin ona güvenmekte tereddüt eder. İkili, hayatlarını sonsuza dek değiştirecek bir kararın eşiğine gelir.

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Aldatmak dizisinde Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor

İpek'in davranışları Güzide'yi şaşırtmaya devam eder. Sezai ile Güzide onun iyi niyetine inanırken İpek'in planlı bir hamlesi Oltan'ın iyice gözüne girmesini sağlayacaktır.

Aldatmak dizisinde Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor

Sezai, Güzide ile ilişkisinde büyük bir adım atmaya hazırlanır.

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Aldatmak dizisinde Sezai, Güzide ile kızı arasında kalıyor

Eski düşmanlar dostluk kurarken yalnız kalan Tarık olur.

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