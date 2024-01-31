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Giriş Tarihi: 31.01.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 10:26

Aldatmak'ta Güzide hayatını değiştirecek bir bilgi öğreniyor!

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide hayatını değiştirecek bir bilgi öğreniyor.

Aldatmak’ta Güzide hayatını değiştirecek bir bilgi öğreniyor!

56.Bölüm Özeti:

Mualla'nın büyük bir sırrının ortaya çıkması Dicleli ailesinin gündemini değiştirir. Kahraman bir sevdiğine veda etse de Oylum ile kurduğu yeni ailesiyle mutludur.

Aldatmak’ta Güzide hayatını değiştirecek bir bilgi öğreniyor!

Yeşim ve Ümit kendilerini çaresiz bir durumda bulunca Güzide ve Sezai imdatlarına yetişir. Ancak bu beladan sandıkları kadar kolay kurtulamayacaklardır.

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Aldatmak’ta Güzide hayatını değiştirecek bir bilgi öğreniyor!

Güzide'yi ziyaret eden yeni bir yüz, hayatını sonsuza dek değiştirebilecek bir bilgi verir. Bu sırada Güzide, Sezai'nin sakladığı büyük bir sırla yüzleşecektir.

Aldatmak’ta Güzide hayatını değiştirecek bir bilgi öğreniyor!

Sezai'yi bir seçim yapması için zorlayan İpek, beklenmedik bir anda gördükleriyle babasını Güzide'den vazgeçiremeyeceğini yeniden fark eder.

Aldatmak’ta Güzide hayatını değiştirecek bir bilgi öğreniyor!

Kendilerini adeta bir kabusun içinde bulan Tolga ve Selin zor günler geçirir. Bu sırada Selin acısıyla baş etmekte çok daha fazla zorlanır. Serra'nın küçük bir ihmali korkunç bir trajediye yol açacaktır…

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