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Haberler Galeri Aldatmak'ta Güzide yeni bir çıkmaza giriyor
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:21

Aldatmak'ta Güzide yeni bir çıkmaza giriyor

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide yeni bir çıkmaza giriyor.

Aldatmak’ta Güzide yeni bir çıkmaza giriyor

68.Bölüm Özeti:

Kadriye, Dicleli evinde yaşamanın tadını çıkarmaya devam ederken Kahraman, annesinin dürüstlüğünden şüphe etmeye başlar. İki kayınvalide arasındaki çatışmada Oylum şaşırtıcı bir tarafta yer alır.

Aldatmak’ta Güzide yeni bir çıkmaza giriyor

Selin'in gerçek niyetinden habersiz olan Oltan ve Tolga, Selin'i özgürlüğüne kavuşturma yolunda büyük bir adım atar. Selin'in bir hamlesi, herkesin hayatını etkileyecek sonuçlar doğurur.

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Aldatmak’ta Güzide yeni bir çıkmaza giriyor

Güzide'nin kayıp oğluyla ilgili araştırması yeniden bir çıkmaza girer. Oylum'un yaşadığı kimlik karmaşasına da bir son vermek için Güzide ve Ozan kolları sıvarlar. Güzide, Tarık'tan giderek daha fazla şüphelenmeye başlar. Ancak Güzide bile Tarık'ın suçlarını örtbas etmek için ne kadar ileri gittiğinden habersizdir…

Aldatmak 68. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Gidiyorum Güzide..." | Video

Aldatmak’ta Güzide yeni bir çıkmaza giriyor

Tarık'ın koşulları altında yaşayan Yeşim, Dündar'ı hayatından çıkarmakta zorlanır. Tarık acımasızlığını sergiledikçe yeni düşmanlar edinir.

Aldatmak’ta Güzide yeni bir çıkmaza giriyor

'Aldatmak' sürprizlerle dolu yeni bölümüyle Perşembe saat 20.00'de atv'de.

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