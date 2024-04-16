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Haberler Galeri Aldatmak'ta Güzide’nin büyük keşfi
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:12 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:19

Aldatmak'ta Güzide’nin büyük keşfi

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde Güzide'nin büyük keşfi...

Aldatmak’ta Güzide’nin büyük keşfi

65.Bölüm Özeti:

Hayatını tekrar gözden geçiren Kahraman, Mualla'yla sert bir yüzleşme yaşar. Mualla geçmişte yaşadığı acıları ortaya dökerken Kahraman, Dicleli aşiretini etkileyecek bir hamle yapmaya hazırlanır.

Aldatmak’ta Güzide’nin büyük keşfi

Ailesi hakkındaki gerçekler ortaya çıkınca elindekileri kaybetmeye başlayan Dündar, büyük bir darbe alır.

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Aldatmak’ta Güzide’nin büyük keşfi

Güzide, oğlunun zor zamanında yanında durur.

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Aldatmak’ta Güzide’nin büyük keşfi

Beraber Eşmeli'ye yaptıkları bir ziyaret, Güzide'nin büyük bir keşifte bulunmasına yol açacaktır.

Aldatmak’ta Güzide’nin büyük keşfi

Yeşim'in şartları karşısında çaresiz kalan Azra, çözümü Tarık'ta bulur. Tarık'ın eline geçen koz herkesin hayatını derinden etkileyecektir…

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