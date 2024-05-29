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Giriş Tarihi: 29.05.2024 11:52 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 11:55

Aldatmak'ta sırlar ortaya saçılıyor

Vahide Perçin (Güzide Yenersoy), Ercan Kesal (Ali Sezai Okuyan), Mustafa Uğurlu (Tarık Yenersoy), Cem Bender (Oltan Kaşifoğlu), Berkay Ateş (Kahraman Sarpoğlu), Yusuf Çim (Ozan Yenersoy)'in başrollerinde yer aldığı Aldatmak dizisinde sırlar ortaya saçılıyor.

Aldatmak’ta sırlar ortaya saçılıyor

Aldatmak 70.Bölüm Özeti:

Sezai, Güzide için savaşmayı bırakmazken kızıyla ilgili de önemli bir karar verecektir.

Aldatmak’ta sırlar ortaya saçılıyor

Tarık'ın hükmü altındaki Yeşim bir kez daha Güzide'den yardım ister.

Aldatmak 70. Bölüm Fragmanı yayınlandı! "Benim artık güvenim yok!" | Video

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Aldatmak’ta sırlar ortaya saçılıyor

Dündar'ın peşini bırakmamak için türlü yöntemlere başvurması Yeşim'in hayatını gittikçe zorlaştırır.

Aldatmak’ta sırlar ortaya saçılıyor

Güzide kayıp çocuğunu arama yolunda şok edici bir bilgiye ulaşır. Tarık'ın foyasını ortaya çıkaran Güzide, eski kocasının ne denli acımasız olabileceği gerçeğiyle bir kez daha yüzleşir.

Aldatmak’ta sırlar ortaya saçılıyor

Mualla, etrafındaki insanların aşiret sevdasından çok daha değerli olduğuna karar verir.

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