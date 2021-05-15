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Haberler Galeri Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir’in kırmızı mini elbisesiyle verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı! 22 yaşına giren genç oyuncu bu kez bildiğiniz gibi değil!
Giriş Tarihi: 15.05.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 13:42

'nın 'i ’in elbisesiyle verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı! 22 yaşına giren genç oyuncu bu kez bildiğiniz gibi değil!

Bir dönem ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan dizisi yayınladığı dönem oyuncularıyla da dikkat çekiyordu. Özellikle karakterini canlandıran , başarılı oyunculuğu ile gönüllere taht kurmuştu. Çocuk oyuncu Birsu Demir'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı. Güzel bir genç kız olan Demir, paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Birsu'nun güzelliği ve değişimi takipçilerinin gözünden kaçmıyor. Demir bu sefer de elbisesiyle verdiği cesur pozlarıyla dikkat çekti. 22 yaşına giren Birsu Demir, paylaşımıyla ilgi odağı oldu. İşte Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir'in büyüleyici değişimi ve sosyal medya paylaşımları…

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir’in kırmızı mini elbisesiyle verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı! 22 yaşına giren genç oyuncu bu kez bildiğiniz gibi değil!

dizisinde karakteri ile tanınan , 22 yaşına girdi. Genç oyuncu elbisesiyle verdiği cesur pozlarla sosyal medyayı salladı.

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir’in kırmızı mini elbisesiyle verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı! 22 yaşına giren genç oyuncu bu kez bildiğiniz gibi değil!

Çocuk oyuncu 'in yıllar içindeki değişimi görenleri çok şaşırttı.

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Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir’in kırmızı mini elbisesiyle verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı! 22 yaşına giren genç oyuncu bu kez bildiğiniz gibi değil!

22 yaşındaki genç oyuncu , paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir’in kırmızı mini elbisesiyle verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı! 22 yaşına giren genç oyuncu bu kez bildiğiniz gibi değil!

Güzel bir genç kız olan Demir, paylaşımlarıyla da büyük beğeni topluyor.

Alemin Kıralı'nın Oben'i Birsu Demir’in kırmızı mini elbisesiyle verdiği cesur pozlar sosyal medyayı salladı! 22 yaşına giren genç oyuncu bu kez bildiğiniz gibi değil!

Sosyal medyayı aktif kullanan Birsu'nun güzelliği ve değişimi takipçilerinin gözünden kaçmıyor.

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