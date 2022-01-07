Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel kızının tahtına göz dikti! Sesi ile mest etti!

Aleyna Tilki'nin güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel yine çok iddialı. Her yaptığı, her söylediği olay olan Aleyna Tilki'nin kendisi kadar kız kardeşi ve annesi de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden. Sosyal medyayı aktif kullanan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel paylaşımlarına hız verdi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel son olarak hesabından paylaştığı video ile gündem oldu. Zerrin Özer'ın 'Kıyamam' adlı şarkısını söylediği anları paylaşan Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'e övgüler yağdı. Takipçilerinin çoğu Havva Öztel'e 'kızını gölgede bıraktın', ' Aleyna'nın tahtına göz diktin' yorumunda bulundu. İşte Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'in 'Kıyamam' şarkısı performansı...