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Haberler Galeri Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yüzünü gerdirmişti! Estetikli Havva Öztel'in son hali dikkat çekti!
Giriş Tarihi: 20.09.2022 14:11 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 14:16

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel yüzünü gerdirmişti! Estetikli Havva Öztel'in son hali dikkat çekti!

Aleyna Tilki'nin güzelliğinin yanı sıra güçlü sesi ile de dikkat çeken annesi Havva Öztel bu defa estetik haberi ile gündeme geldi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı. 43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından estetik operasyon geçireceğini duyurmuştu. Havva Öztel ihtiyacı olmadığını dile getirse de tedbir amaçlı estetik yaptıracağını söylemişti. Yüzünü gerdiren Havva Öztel'in son hali sosyal medyanın konuşulanlarından oldu...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel yüzünü gerdirmişti! Estetikli Havva Öztel’in son hali dikkat çekti!

Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel bu defa estetik haberi ile gündeme geldi. Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel şarkıcılığa soyunmuş ve sesinin güzelliğiyle beğeni toplamıştı.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel yüzünü gerdirmişti! Estetikli Havva Öztel’in son hali dikkat çekti!

Fit hali ile de övgüleri toplayan Havva Öztel bıçak altına yatmaya karar vermişti.

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Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel yüzünü gerdirmişti! Estetikli Havva Öztel’in son hali dikkat çekti!

43 yaşındaki Havva Öztel son olarak sosyal medya hesabından estetik operasyon geçireceğini duyurmuştu.

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel yüzünü gerdirmişti! Estetikli Havva Öztel’in son hali dikkat çekti!

Havva Öztel ihtiyacı olmadığını dile getirse de tedbir amaçlı yaptıracağını söylemişti. İşte Havva Öztel'in yaptırdığı estetik operasyonlar...

Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel yüzünü gerdirmişti! Estetikli Havva Öztel’in son hali dikkat çekti!

Aleyna Tilki'nin annesi yüz gerdirme operasyonu geçireceğini söylerken, Öztel'e gençlik aşısı da yapılacağını doktoru aktarmıştı.

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