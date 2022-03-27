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Haberler Galeri Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den doğum günü sürprizi! Aleyna 22'ye 1 kala ipli bikinisi ile poz verdi!
Giriş Tarihi: 27.03.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 27.03.2022 16:50

Aleyna Tilki'ye annesi Havva Öztel'den doğum günü sürprizi! Aleyna 22'ye 1 kala ipli bikinisi ile poz verdi!

"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aleyna Tilki, açıklamalarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katılan Aleyna Tilki, kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurmuştu. Galaya kot pantolon ile katılan genç şarkıcı, sosyal medyada eleştirilere maruz kalmıştı. Genç popçu Aleyna Tilki yarın 22 yaşına basıyor. Aleyna Tilki'nin sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel kızına sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Aleyna Tilki'nin ev hali ile yakalandığı sürpriz doğum günü kutlaması annesinin paylaşımlarına yansıdı. Aleyna Tilki'nin babasının da bulunduğu kutlamayı paylaşan Havva Öztel "Benim güzeller güzeli kızım ışığın hep parlasın ve yol göstersin sana" dedi. Aleyna Tilki ise 22'sine 1 gün kala paylaştığı ipli bikinili pozu ile ilgi odağı olmayı başardı.

Aleyna Tilki’ye annesi Havva Öztel’den doğum günü sürprizi! Aleyna 22’ye 1 kala ipli bikinisi ile poz verdi!

Küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aleyna Tilki, açıklamalarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Aleyna Tilki’ye annesi Havva Öztel’den doğum günü sürprizi! Aleyna 22’ye 1 kala ipli bikinisi ile poz verdi!

Son olarak ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katılan Aleyna Tilki, kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurmuştu. Galaya kot pantolon ile katılan genç şarkıcı, sosyal medyada eleştirilere maruz kalmıştı.

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Aleyna Tilki’ye annesi Havva Öztel’den doğum günü sürprizi! Aleyna 22’ye 1 kala ipli bikinisi ile poz verdi!

Genç popçu Aleyna Tilki yarın 22 yaşına basıyor. Aleyna Tilki'nin sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel kızına sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı.

Aleyna Tilki’ye annesi Havva Öztel’den doğum günü sürprizi! Aleyna 22’ye 1 kala ipli bikinisi ile poz verdi!

Aleyna Tilki'nin ev hali ile yakalandığı sürpriz doğum günü kutlaması annesinin paylaşımlarına yansıdı.

Havva Öztel o anları paylaştı! Aleyna Tilki'ye sürpriz doğum günü kutlaması | Video

Aleyna Tilki’ye annesi Havva Öztel’den doğum günü sürprizi! Aleyna 22’ye 1 kala ipli bikinisi ile poz verdi!

Aleyna Tilki'nin babasının da bulunduğu kutlamayı paylaşan Havva Öztel "Benim güzeller güzeli kızım ışığın hep parlasın ve yol göstersin sana. her yaşın, sağlık, huzur ve mutluluk getirsin seni çok seviyorum güzel kızım, iyi ki doğdun ve iyi ki benim kızımsın." dedi.

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