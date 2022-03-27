Aleyna Tilki’ye annesi Havva Öztel’den doğum günü sürprizi! Aleyna 22’ye 1 kala ipli bikinisi ile poz verdi!

Aleyna Tilki'nin babasının da bulunduğu kutlamayı paylaşan Havva Öztel "Benim güzeller güzeli kızım ışığın hep parlasın ve yol göstersin sana. her yaşın, sağlık, huzur ve mutluluk getirsin seni çok seviyorum güzel kızım, iyi ki doğdun ve iyi ki benim kızımsın." dedi.