Aleyna Tilki’ye annesi Havva Öztel’den doğum günü sürprizi! Aleyna 22’ye 1 kala ipli bikinisi ile poz verdi!

Giriş Tarihi: 27.03.2022 16:27
Güncelleme Tarihi: 27.03.2022
16:50
"O Sen Olsan Bari" ve "Cevapsız Çınlama" şarkılarıyla küçük yaşta şöhrete kavuşan Aleyna Tilki, her hareketiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Aleyna Tilki, açıklamalarıyla olduğu kadar paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Son olarak ünlü oyuncu Jared Leto'nun Morbius prömiyerine katılan Aleyna Tilki, kıyafetiyle sosyal medyaya damga vurmuştu. Galaya kot pantolon ile katılan genç şarkıcı, sosyal medyada eleştirilere maruz kalmıştı. Genç popçu Aleyna Tilki yarın 22 yaşına basıyor. Aleyna Tilki'nin sesi ve güzelliğiyle dikkat çeken annesi Havva Öztel kızına sürpriz bir doğum günü kutlaması yaptı. Aleyna Tilki'nin ev hali ile yakalandığı sürpriz doğum günü kutlaması annesinin paylaşımlarına yansıdı. Aleyna Tilki'nin babasının da bulunduğu kutlamayı paylaşan Havva Öztel "Benim güzeller güzeli kızım ışığın hep parlasın ve yol göstersin sana" dedi. Aleyna Tilki ise 22'sine 1 gün kala paylaştığı ipli bikinili pozu ile ilgi odağı olmayı başardı.