Alişan’dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş’ın doğum gününde yürek burkan paylaşım: Sen gittiğinden beri...

Giriş Tarihi: 12.05.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
10:17
Alişan'dan kaybettiği kardeşi Selçuk Tektaş'ın doğum gününde yürek burkan paylaşım: Sen gittiğinden beri...
Ünlü şarkıcı Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle genç yaşta kaybetmişti. Selçuk Tektaş'ın ölümüyle büyük bir acı yaşayan Alişan'ın kardeşinin doğum gününde yaptığı paylaşım yürekleri burktu. Yengesi Merve Tektaş ve yeğenlerinin en büyük destekçisi olan Alişan'ın "Kavuşacağız birgün elbet. Ve ben o güne kadar emanetlerine gözüm gibi bakacağım hiç̧ merak etme. Herkeste bıraktığın güzel anılarla seni sensiz yaşatmaya devam edeceğiz" dediği paylaşımda kardeşi ile nostaljik karelerine yer verdi. İşte kardeşi Selçuk Tektaş'a olan özlemini her fırsatta dile getiren Alişan'ın duygusal paylaşım...