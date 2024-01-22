Giriş Tarihi: 22.01.2024 06:56
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
07:00
"Aman Obayana görmesin" Akasya Durağı'nın çıtı pıtı güzeli Dilek değişimiyle yürek hoplattı! İşte Pelin Sönmez'in son hali...
Akasya Durağı'nın Dilek'i olarak hafızalarda yer edinen Pelin Sönmez 2018 yılında evlenmiş ve gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Nerede olduğu ve şimdilerde ne yaptığı merak edilen Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez, yıllar sonra ortaya çıktı. Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından Akasya Durağı tekrarlarıyla yine izleyiciyi kahkahalara boğmaya devam ediyor. Aradan geçen yıllarda Akasya Durağı oyuncularının değişimleri merak ediliyor. Bu isimlerden biri de Dilek karakterine hayat vermiş olan Pelin Sönmez. Obayana'nın büyük aşkı Dilek değişimi ile dudak uçuklattı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Pelin Sönmez, güzelliği ile yine kendine hayran bırakmayı başardı. İşte Akasya Durağı'nın Dilek'i Pelin Sönmez'in son hali ve birbirinden iddialı paylaşımları...