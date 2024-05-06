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Haberler Galeri Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş‘ten aile pozu! Ceyda Ateş’in minik kızı balerin oldu!
Giriş Tarihi: 06.05.2024 21:45 Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 21:45

Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş‘ten aile pozu! Ceyda Ateş’in minik kızı balerin oldu!

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden. Ceyda Ateş, eşinin işleri dolayısıyla 3 yaşındaki kızı Talia ile birlikte bir süredir yurt dışında hayatını sürdürüyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün kızının bale gösterisinden bir paylaşım yaptı. İşte Ceyda Ateş'in gösteri sonrası mutlu aile pozu!

Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş‘ten aile pozu! Ceyda Ateş’in minik kızı balerin oldu!

İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip ABD'ye yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medya paylaşımlarıyla yurt dışındaki yaşamını takipçileriyle paylaşıyor.

Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş‘ten aile pozu! Ceyda Ateş’in minik kızı balerin oldu!

YENİ PAYLAŞMIYLA GÜNDEMDE!

3 yaşındaki kızları Talia'yı da her fırsatta paylaşan ünlü oyuncu, bu kez yeni paylaşımıyla gündeme geldi.

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Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş‘ten aile pozu! Ceyda Ateş’in minik kızı balerin oldu!

MİNİK KIZININ BALE GÖSTERİSİNE GİTTİLER!

Ünlü oyuncu ve eşi, 3 yaşındaki kızları Talia'nın bale gösterisine gitti.

Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş‘ten aile pozu! Ceyda Ateş’in minik kızı balerin oldu!

MUTLU AİLE POZU VERDİLER!

Gösteri öncesi kızını çeken oyuncu, gösteri sonrası da mutlu aile pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş‘ten aile pozu! Ceyda Ateş’in minik kızı balerin oldu!

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Ünlü çiftin paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

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