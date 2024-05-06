Giriş Tarihi: 06.05.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024
21:45
Amerika’ya yerleşen Ceyda Ateş‘ten aile pozu! Ceyda Ateş’in minik kızı balerin oldu!
İşadamı Buğra Toplusoy ile evlenip Amerika'ya yerleşen oyuncu Ceyda Ateş, sosyal medyayı sık kullanan ünlü isimlerden. Ceyda Ateş, eşinin işleri dolayısıyla 3 yaşındaki kızı Talia ile birlikte bir süredir yurt dışında hayatını sürdürüyor. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün kızının bale gösterisinden bir paylaşım yaptı. İşte Ceyda Ateş'in gösteri sonrası mutlu aile pozu!