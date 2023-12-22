Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz'i gören şoke oldu! "Babasının kopyası"

Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 13:35

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile gönülleri fetheden Özgür Ozan'ın oğlu Derin Deniz herkesi şaşırttı. 17 yaşındaki Derin Deniz babası Özgür Ozan'a benzerliğiyle ilgi odağı oldu. Takipçileri Özgür Ozan'ın sosyal medya paylaşımlarını ilgi ile takip ediyor. Çocukları Ali Demir, Derin Deniz ile zaman zaman paylaşımlar yapan Özgür Ozan'ın büyük oğlu Derin Deniz tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları…