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Haberler Galeri Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz'i gören şoke oldu! "Babasının kopyası"
Giriş Tarihi: 22.12.2023 13:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 13:35

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz'i gören şoke oldu! "Babasının kopyası"

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile gönülleri fetheden Özgür Ozan'ın oğlu Derin Deniz herkesi şaşırttı. 17 yaşındaki Derin Deniz babası Özgür Ozan'a benzerliğiyle ilgi odağı oldu. Takipçileri Özgür Ozan'ın sosyal medya paylaşımlarını ilgi ile takip ediyor. Çocukları Ali Demir, Derin Deniz ile zaman zaman paylaşımlar yapan Özgür Ozan'ın büyük oğlu Derin Deniz tüm dikkatleri üzerine topladı. İşte merak edenler için Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın gerçek hayattaki çocukları…

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz’i gören şoke oldu! Babasının kopyası

Usta oyuncu Özgür Ozan sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri. Çocukları Ali Demir ve Derin Deniz'le yaptığı paylaşımlar ise sosyal medyanın ilgi odağı haline geldi.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz’i gören şoke oldu! Babasının kopyası

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri ile gönülleri fetheden Özgür Ozan son olarak büyük oğlu Derin Deniz'in doğum gününü aile pozu ile kutlamıştı. 17 yaşına basan Derin Deniz Ozan babası Özgür Ozan'a benzerliğiyle ilgi odağı olmayı başarmıştı.

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Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz’i gören şoke oldu! Babasının kopyası

Çocukları Ali Demir, Derin Deniz ve eşi ile doğum günü pozu veren Özgür Ozan'ın büyük oğlu Derin Deniz kendisine benzerken küçük oğlu Ali Demir ise annesinin kopyası.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz’i gören şoke oldu! Babasının kopyası

Özgür Ozan paylaşımına "Canım oğlum ömrüm; yeni yaşın kutlu olsun seni seviyorum" notunu düşmüştü.

Arka Sokaklar’ın Hüsnü Çoban’ı Özgür Ozan’ın oğlu Derin Deniz’i gören şoke oldu! Babasının kopyası
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