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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile güzelliğini konuşturdu!
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:30

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi... Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile güzelliğini konuşturdu!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu. 31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle izleyecek olan hayranları heyecanlanırken güzel oyuncu sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Camdaki Kız'da Muzo'nun kız arkadaşını canlandıracak.olan Yüsra Geyik'in iddialı pozları...

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile güzelliğini konuşturdu!

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik sezon finalinde uzun yıllardır yer aldığı diziye veda etmişti.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile güzelliğini konuşturdu!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile güzelliğini konuşturdu!

Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile güzelliğini konuşturdu!

31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle izleyecek olan hayranları heyecanlanırken güzel oyuncu sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile güzelliğini konuşturdu!

Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı.

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