Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi... Ekranlara geri dönen Yüsra Geyik cesur pozları ile güzelliğini konuşturdu!

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik'in yeni dizisi Camdaki Kız oldu. 31 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle izleyecek olan hayranları heyecanlanırken güzel oyuncu sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Camdaki Kız'da Muzo'nun kız arkadaşını canlandıracak.olan Yüsra Geyik'in iddialı pozları...