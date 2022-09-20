Giriş Tarihi: 20.09.2022 14:48 Güncelleme Tarihi: 20.09.2022 14:53

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Yüsra Geyik cesur pozları ile baş döndürdü! "Beyazlar içinde kuğu gibi"

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik son olarak Camdaki Kız dizisinde boy göstermişti. 32 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle izleyici karşısına çıkmıştı. Yüsra Geyik'in güzelliğini konuşturduğu cesur pozlarına takipçilerinden beğeni yağdı. İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in derin göğüs dekoltesi ile dikkat çeken beyazlar içinde pozları...