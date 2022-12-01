Giriş Tarihi: 01.12.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 14:54

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Yüsra Geyik’ten bomba açıklamalar ‘Türkan Şoray kuralım yok’

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik son olarak Camdaki Kız dizisinde boy göstermişti. 32 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle izleyici karşısına çıkmıştı. Yüsra Geyik, önceki akşam bir davette görüntülendi. Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, projelerde "Sevişmem ve öpüşmem" gibi kurallarının olmadığını söyledi. İşte tüm detaylar...