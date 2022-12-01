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Haberler Galeri Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Yüsra Geyik’ten bomba açıklamalar ‘Türkan Şoray kuralım yok’
Giriş Tarihi: 01.12.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 14:54

Arka Sokaklar'ın Zeliş'iydi! Yüsra Geyik’ten bomba açıklamalar ‘Türkan Şoray kuralım yok’

Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar ile tanıdığımız Yüsra Geyik adeta dizide büyüdü. 2006 yılında başlayan Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak yer alan Yüsra Geyik uzun yıllar sonra diziden ayrılmıştı. Yüsra Geyik son olarak Camdaki Kız dizisinde boy göstermişti. 32 yaşındaki Yüsra Geyik'i 15 yıl sonra farklı bir rolle izleyici karşısına çıkmıştı. Yüsra Geyik, önceki akşam bir davette görüntülendi. Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, projelerde "Sevişmem ve öpüşmem" gibi kurallarının olmadığını söyledi. İşte tüm detaylar...

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik’ten bomba açıklamalar ‘Türkan Şoray kuralım yok’

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, projelerde "Sevişmem ve öpüşmem" gibi kurallarının olmadığını söyledi. Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeliş karakteriyle akıllara kazınan 32 yaşındaki Yüsra Geyik, en son Camdaki Kız dizisinde rol almıştı.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik’ten bomba açıklamalar ‘Türkan Şoray kuralım yok’

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik, önceki akşam bir davette görüntülendi.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik’ten bomba açıklamalar ‘Türkan Şoray kuralım yok’

Şık kıyafeti ile dikkat çeken Yüsra Geyik, yeni projeler için hazırlıkta olduğunu dile getirdi.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik’ten bomba açıklamalar ‘Türkan Şoray kuralım yok’

"TEK KURALIM VAR"

Diğer kadın oyuncular gibi kuralları olmadığını söyleyen Geyik, "Benim öyle Türkan Şoray kuralım yoktur. Tek bir kuralım var içime sinmesi." diye konuştu.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’iydi! Yüsra Geyik’ten bomba açıklamalar ‘Türkan Şoray kuralım yok’

Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakteri ile adından söz ettiren genç oyuncu Yüsra Geyik uzun yıllardır yer aldığı diziye veda etmişti.

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