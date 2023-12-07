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Haberler Galeri Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçisi Katya’yı görenlerin ağzı açık kaldı! Ufuk Kaplan için yıllar tersine akıyor!
Giriş Tarihi: 07.12.2023 10:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2023 10:09

Aşk-ı Memnu'nun fettan hizmetçisi Katya’yı görenlerin ağzı açık kaldı! Ufuk Kaplan için yıllar tersine akıyor!

Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda. Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu. Katıldığı bir programda Aşk-ı Memnu oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Katya Ufuk Kaplan en çok merak edilen "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna da yanıt vermişti... İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın inanılmaz değişimi…

Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya’yı görenlerin ağzı açık kaldı! Ufuk Kaplan için yıllar tersine akıyor!

Adını unutulmazlar arasına yazdıran Aşk-ı Memnu dizisi oyuncuları da hala hafızalarda.

Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya’yı görenlerin ağzı açık kaldı! Ufuk Kaplan için yıllar tersine akıyor!

Aşk- ı Memnu'nun Katya'sı olarak tanımam oyuncu Ufuk Kaplan yıllar sonra ortaya çıktı. Değişimi ile de dikkat çeken Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya’yı görenlerin ağzı açık kaldı! Ufuk Kaplan için yıllar tersine akıyor!

Geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda Aşk-ı Memnu oyuncuları hakkında samimi açıklamalarda bulunan Katya Ufuk Kaplan en çok merak edilen "Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in arasında dizinin çekildiği dönemde yakınlaşma olup olmadığı" sorusuna da yanıt vermişti...

Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya’yı görenlerin ağzı açık kaldı! Ufuk Kaplan için yıllar tersine akıyor!

İşte Aşk-ı Memnu'nun Katya'sı Ufuk Kaplan'ın son hali ve dikkat çeken açıklamaları...

Aşk-ı Memnu’nun fettan hizmetçisi Katya’yı görenlerin ağzı açık kaldı! Ufuk Kaplan için yıllar tersine akıyor!

Efsane dizinin 'Katya'sı deneyimli oyuncu Ufuk Kaplan, katıldığı programda geçmişte böyle bir aşk yaşanmadığını söyledi.

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