Güzel oyuncu Aslı Enver’e sevgilisinden sürpriz teklif!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ardından Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projelerinde yer alan Aslı Enver, sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.