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Haberler Galeri Güzel oyuncu Aslı Enver'e sevgilisinden sürpriz teklif!
Giriş Tarihi: 07.11.2022 09:09 Güncelleme Tarihi: 07.11.2022 09:19

Güzel oyuncu Aslı Enver'e sevgilisinden sürpriz teklif!

Güzel oyuncu Aslı Enver Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 38 yaşındaki Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver bir türlü mutluluğu bulamamıştı. İlişkilerinden yana yüzü gülmeyen Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin evlilik kararı aldığı iddia edilmişti. Berkin Gökbudak sevgilisine evlilik teklifi için kolları sıvadı. İşte detaylar...

Güzel oyuncu Aslı Enver’e sevgilisinden sürpriz teklif!

Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2007-2011 yılları arasında yayınlanan Kavak Yelleri adlı gençlik dizisinde Mine Ergun karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Ardından Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin projelerinde yer alan Aslı Enver, sosyal medya hesabını en aktif kullanan isimlerin başında geliyor.

Güzel oyuncu Aslı Enver’e sevgilisinden sürpriz teklif!

Aslı Enver, özel hayatıyla sıkça konuşulan ünlü isimlerden.

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Güzel oyuncu Aslı Enver’e sevgilisinden sürpriz teklif!

Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver bir türlü mutluluğu bulamamıştı.

Güzel oyuncu Aslı Enver’e sevgilisinden sürpriz teklif!

İlişkilerinden yana yüzü gülmeyen Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Güzel oyuncu Aslı Enver’e sevgilisinden sürpriz teklif!

El ele pozları sosyal medyada düşen Aslı Enver ile Berkin Gökbudak'ın aşkı belgelenmişti.

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