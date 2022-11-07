Giriş Tarihi: 07.11.2022 09:09
Güncelleme Tarihi: 07.11.2022
09:19
Güzel oyuncu Aslı Enver'e sevgilisinden sürpriz teklif!
Güzel oyuncu Aslı Enver Kavak Yelleri, Suskunlar, Kayıp ve İstanbullu Gelin dizileriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. 38 yaşındaki Aslı Enver, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Birkan Sokullu'dan boşandıktan sonra Murat Boz, Kerem Tunçeri, Önder Öztarhan ile aşk yaşayan Aslı Enver bir türlü mutluluğu bulamamıştı. İlişkilerinden yana yüzü gülmeyen Aslı Enver, iş insanı Berkin Gökbudak ile yeni bir aşka yelken açmıştı. İkilinin evlilik kararı aldığı iddia edilmişti. Berkin Gökbudak sevgilisine evlilik teklifi için kolları sıvadı. İşte detaylar...