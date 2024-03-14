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Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:55 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:01

Ateş Kuşları’nda Sultan ve Kara’nın sırları açığa mı çıkıyor?

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 47. Bölümüyle 15 Mart Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

Ateş Kuşları’nda Sultan ve Kara’nın sırları açığa mı çıkıyor?

47.Bölüm Özeti:

Ali ve Barbaros başta olmak üzere, evin erkekleri vakıf himayesindeki kaçırılan çocuklar için iz peşine düşerken; henüz kimliğinden haberdar olmadıkları, av diye peşine düştükleri Çino için kendileri mi birer avdır yoksa? Çatal'ın ölümüyle alakalı gerçeği öğrenen Çino, Ateş Kuşları'na hangi sinsi yolla ve yüzle yaklaşacaktır? Ali ve Mercan'ın mahalleye taşınan Çino'yla ilk karşılaşmaları nasıl olacak, onları tedirginliğe sürükleyen bu duruma tepkileri ne olacaktır?

Ateş Kuşları’nda Sultan ve Kara’nın sırları açığa mı çıkıyor?

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