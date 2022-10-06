Avrupa Yakası’nın Gaffur’uydu... Yıllar sonra ortaya çıkan Peker Açıkalın tanınmaz halde!

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, 2004-2009 yılları arasında atv ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin efsane yapımları arasına giren Avrupa Yakası dizisindeki Gaffur rolüyle adını geniş kitlelere duyurmuştu. Bir döneme damga vuran Avrupa Yakası dizisindeki "Gaffur" rolüyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyordu.