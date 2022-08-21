Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım! Düşman çatlattılar

Ada Masalı adlı dizide tanışıp, roldeki aşklarını gerçek hayatlarına da taşıyan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruzçifti sık sık sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Geçen günlerde sevgilisinin dizi setine giden Alp Navruz'un, Ekin Koç ile yakınlaşma sahneleri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği ve tartışma çıkardığı öne sürülmüştü. İddiarın ardından oyuncu çiftten romantik bir paylaşım geldi. İşte Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın düşman çatlatan paylaşımı...