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Haberler Galeri Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'dan aşk dolu paylaşım! Düşman çatlattılar
Giriş Tarihi: 21.08.2022 16:36 Güncelleme Tarihi: 21.08.2022 16:43

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'dan aşk dolu paylaşım! Düşman çatlattılar

Ada Masalı adlı dizide tanışıp, roldeki aşklarını gerçek hayatlarına da taşıyan Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşıyor. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruzçifti sık sık sosyal medya hesaplarından aşk pozlarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. Geçen günlerde sevgilisinin dizi setine giden Alp Navruz'un, Ekin Koç ile yakınlaşma sahneleri nedeniyle kıskançlık krizine girdiği ve tartışma çıkardığı öne sürülmüştü. İddiarın ardından oyuncu çiftten romantik bir paylaşım geldi. İşte Alp Navruz ve Ayça Ayşin Turan'ın düşman çatlatan paylaşımı...

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım! Düşman çatlattılar

Geçen aylarda final yapan "Ada Masalı" dizisinde iki aşığı canlandıran Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un, sonrasında dizi aşkları gerçek olmuştu. Başlarda birlikteliklerini reddeden ikili, birkaç ay önce aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım! Düşman çatlattılar

Aşkı ilk kez itiraf eden Alp Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da.

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Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım! Düşman çatlattılar

Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz" demişti.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım! Düşman çatlattılar

Ünlü çiftten aşk dolu bir paylaşım geldi. Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan mutlu pazar pozuyla adeta düşman çatlattı.

Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım! Düşman çatlattılar

ÜNLÜ ÇİFT TATİLDE

Yaklaşık bir yıldır mutlu bir ilişki sürdüren Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan, önceki haftalarda Bodrum'da bir otelde görüntülenmişti. Ünlü çift, güneş kremlerini sürerek güneşlenmişti.

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