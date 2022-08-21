Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz’dan aşk dolu paylaşım! Düşman çatlattılar

Aşkı ilk kez itiraf eden Alp Navruz, "Gerçekten o kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık, iş olarak da arkadaş olarak da.