Giriş Tarihi: 24.11.2022 13:37
Güncelleme Tarihi: 24.11.2022
13:39
Aynalı Tahir'in güzel Zümrüt'üydü... Oyuncu Yeşim Büber yıllardır teknede yaşıyor! Son haline yorum yağdı!
Bir döneme damga vuran ünlü isimlerin son halleri merak ediliyor, sık sık araştırılıyor. O isimlerden biri de "Aynalı Tahir" dizisi ile yıldızı parlayan oyuncu Yeşim Büber. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın ile nikah masasına oturan Yeşim Büber; eşi, ikizleri Nehir ve Can Yunus ile yaklaşık 14 yıldır teknede yaşıyor. Sosyal medya hesabını nadir olarak kullanan güzel oyuncu, yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi görüyor. Şimdilerde 45 yaşında olan Aynalı Tahir'in Zümrüt'ü Yeşim Büber son hali ile bir kez daha gündeme geldi. Geçen yıl evi olan teknede tadilat yapan ve teknede yaşamanın zorluklarını dile getiren Yeşim Büber, son hali ile ağızları açık bıraktı! İşte Aynalı Tahir'in güzel Zümrüt'ü Yeşim Büber'in son hali...