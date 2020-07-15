Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova 21 yılda öyle bir değişti ki…

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel'in estetikli hali görenleri şoke ediyor. Azeri kızı Günel'in yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürüyor. 90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Daha önce estetik yaptıran Azeri kızı Günel, şimdi de uzun kahverengi saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı. Günel yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı. Günel'in 'Hiç kimseye fikir sormadım. İstedim ve yaptım... 'Bir süre böyle sevin beni' notuyla paylaştığı fotoğraf takipçilerinden beğeni aldı.

O küçük Azeri kızı Günel 21 yılda öyle bir değişti ki, eski halini görenler aynı kişi olduğuna inanamıyor. İşte Günel Zeynelova ve diğer çocuk ünlülerin yıllar içindeki değişimleri…