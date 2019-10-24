Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!

Türkücü İbrahim Tatlıses tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle herkesi çok şaşırttı. 2017 yılında yeni bir albümle dinleyici karşısına çıkan Günel Zeynelova, verdiği bir röportajda, kendisini müzik piyasasına kazandıran Tatlıses için şunları söylemişti ''Asla hakkını ödeyemem. Tatlıses bir imparator, Türkiye'nin gelmiş geçmiş tek sesidir. İbrahim Tatlıses bu insanın tutmuşsa elinden, bize dinlettiriyorsa bu kızda bir şey vardır' diye tanımaya karar verdiler beni. İbrahim Tatlıses'in insanların gözündeki sonsuz güvenilirliği ve başarısından dolayı tanıdılar. Bu da mı açmış orasını, burasını' diyerek dinlemedi kimse beni. Çok şükür çok güzel getirileri oldu. İki sene sonra inşallah da 20'nci yılımı kutlayacağım.'' Estetikle çok farklı birine dönüşen Azeri kızı Günel bu haliyle herkesi şoke etti. İşte Azeri kızı Günel ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…