Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel'in estetikli hali görenleri şoke ediyor. Azeri Günel'in yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürüyor. 90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği ''Oy Didem'' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı, bunun nedenini 'Azerbaycan'da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. 33 yaşındaki Günel, hem kaşlarını aldırdı, hem de burnuna estetik yaptırdı. Sanatçı ayrıca dudaklarına dolgu da yaptırdı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Günel'in, Instagram'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. Günel Zeynelova estetikli haliyle yeniden gündem oldu. Oy Didem şarkısıyla gönüllere taht kuran Günel Zeynelova'nın değişimi görenleri hayret ettirecek şekildi. İşte estetikle bambaşka biri haline gelen Günel Zeynelova ve estetik yaptıran diğer ünlü isimler…