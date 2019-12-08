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  • Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!

Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!

Henüz 13 yaşındayken tarafından keşfedilen Azeri kızı Günel'in estetikli hali görenleri şoke ediyor. Azeri Günel'in yıllar önceki hali ile şimdiki hali arasındaki büyük fark ise görenleri hayrete düşürüyor. 90'lı yılların sonunda yönetmenliğini İbrahim Tatlıses'in üstlendiği '''' klibiyle akıllarda yer edinen Azeri kızı Günel, son haliyle ağızları açık bırakıyor. İbrahim Tatlıses'in keşfettiği Azeri kızı Günel, geçirdiği estetik operasyonlar sonucu bambaşka biri oldu. Azeri kızı Günel, Türk halkı tarafından yeni yeni tanınmaya başladığı zamanlarda, gür kaşlı hali ile dikkat çekiyordu. Azeri kızı Günel, uzun yıllar kaşlarını aldırmamıştı, bunun nedenini ''da kızlar, kaşlarını evlendiklerinde aldırırlar' şeklinde açıklamıştı. 33 yaşındaki Günel, hem kaşlarını aldırdı, hem de burnuna estetik yaptırdı. Sanatçı ayrıca dudaklarına dolgu da yaptırdı. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Günel'in, 'da da 730 bini aşkın takipçisi bulunuyor. estetikli haliyle yeniden gündem oldu. Oy Didem şarkısıyla gönüllere taht kuran Günel Zeynelova'nın değişimi görenleri hayret ettirecek şekildi. İşte estetikle bambaşka biri haline gelen Günel Zeynelova ve estetik yaptıran diğer ünlü isimler…

Giriş Tarihi: 08.12.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 08.12.2019 11:32
Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!

Türkücü tarafından 13 yaşındayken keşfedilen Azeri kızı Günel Zeynalova son haliyle herkesi çok şaşırttı. 2017 yılında yeni bir albümle dinleyici karşısına çıkan , verdiği bir röportajda, kendisini müzik piyasasına kazandıran Tatlıses için şunları söylemişti ''Asla hakkını ödeyemem. Tatlıses bir imparator, Türkiye'nin gelmiş geçmiş tek sesidir. İbrahim Tatlıses bu insanın tutmuşsa elinden, bize dinlettiriyorsa bu kızda bir şey vardır' diye tanımaya karar verdiler beni. İbrahim Tatlıses'in insanların gözündeki sonsuz güvenilirliği ve başarısından dolayı tanıdılar. Bu da mı açmış orasını, burasını' diyerek dinlemedi kimse beni. Çok şükür çok güzel getirileri oldu. İki sene sonra inşallah da 20'nci yılımı kutlayacağım.'' Estetikle çok farklı birine dönüşen Azeri kızı Günel bu haliyle herkesi şoke etti. İşte Azeri kızı Günel ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…

Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!

ZARA

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Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!
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Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!
Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!
Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!

EBRU YAŞAR

Azeri kızı Günel estetiğin dozunu fazla kaçırdı! Günel Zeynalova’yı artık tanımak mümkün değil!
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