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Haberler Galeri "Azrail 0, İbrahim Bey 3" Ayşegül Yıldız'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e övgü dolu sözler: İyilikler sayesinde hayatta kalıyor...
Giriş Tarihi: 10.05.2023 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.05.2023 10:54

"Azrail 0, İbrahim Bey 3" Ayşegül Yıldız'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e övgü dolu sözler: İyilikler sayesinde hayatta kalıyor...

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın evliliğinden Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti. 2013 yılında İbrahim Tatlıses'ten boşanan Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süre Bursa'da yaşamış geçtiğimiz yıl İstanbul'a taşınmıştı. Ayşegül Yıldız katıldığı bir gecede basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Survivor Semih Öztürk ile aşk yaşadığı haberlerine yanıt veren Ayşegül Yıldız eski eşi ve kızının babası İbrahim Tatlıses ile yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. "Azrail 0, İbrahim Bey 3" diyen Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'in ölümlerden dönmesine "İyilikler sayesinde hayatta kalıyor..." yorumunda bulundu.

Azrail 0, İbrahim Bey 3 Ayşegül Yıldız’dan eski eşi İbrahim Tatlıses’e övgü dolu sözler: İyilikler sayesinde hayatta kalıyor...

İbrahim Tatlıses ile 2011 yılında dünyaevine girip, 2013'te boşanan ve bu evlilikten 11 yaşında Elif Ada adında bir kız olan Ayşegül Yıldız, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Azrail 0, İbrahim Bey 3 Ayşegül Yıldız’dan eski eşi İbrahim Tatlıses’e övgü dolu sözler: İyilikler sayesinde hayatta kalıyor...

Geçtiğimiz günlerde İzmir'in Narlıdere ilçesinde dairesi bulunan blokta yangın çıkan eski eşi hakkında "Yaptığı iyilikler sayesinde hayatta kalıyor" diyen Ayşegül Yıldız, 'Survivor' yarışması ile ünlenen Semih Öztürk'le aşk yaşadığı iddiasına da yanut verdi.

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Azrail 0, İbrahim Bey 3 Ayşegül Yıldız’dan eski eşi İbrahim Tatlıses’e övgü dolu sözler: İyilikler sayesinde hayatta kalıyor...

Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın evliliğinden Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti. 2013 yılında İbrahim Tatlıses'ten boşanan Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süre Bursa'da yaşamış geçtiğimiz yıl İstanbul'a taşınmıştı. Ayşegül Yıldız katıldığı bir gecede basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Azrail 0, İbrahim Bey 3 Ayşegül Yıldız’dan eski eşi İbrahim Tatlıses’e övgü dolu sözler: İyilikler sayesinde hayatta kalıyor...

42 yaşındaki Ayşegül Yıldız, "İstanbul'a taşınalı bir sene olacak, Televizyonla ilgili birkaç proje var, onunla ilgileniyorum. İç mimarlığı bıraktım. Televizyona daha fazla ağarlık vereceğim. Sunuculuk düşünüyorum. Evlilik programı için daha önce teklif gelmişti ama sıcak bakmamıştım. Şu an sıcak bakıyorum, teklif gelirse neden olmasın" dedi.

Azrail 0, İbrahim Bey 3 Ayşegül Yıldız’dan eski eşi İbrahim Tatlıses’e övgü dolu sözler: İyilikler sayesinde hayatta kalıyor...

"BU KADAR BADİRE ATLATIP, HAYATTA KALMAYI KİMSE BAŞARAMAZ"

Ayşegül Yıldız, eski eşi ve kızı Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses hakkında şu ifadeleri kullandı:

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