"Azrail 0, İbrahim Bey 3" Ayşegül Yıldız'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e övgü dolu sözler: İyilikler sayesinde hayatta kalıyor...

42 yaşındaki Ayşegül Yıldız, "İstanbul'a taşınalı bir sene olacak, Televizyonla ilgili birkaç proje var, onunla ilgileniyorum. İç mimarlığı bıraktım. Televizyona daha fazla ağarlık vereceğim. Sunuculuk düşünüyorum. Evlilik programı için daha önce teklif gelmişti ama sıcak bakmamıştım. Şu an sıcak bakıyorum, teklif gelirse neden olmasın" dedi.