Giriş Tarihi: 10.05.2023 10:46
Güncelleme Tarihi: 10.05.2023
10:54
"Azrail 0, İbrahim Bey 3" Ayşegül Yıldız'dan eski eşi İbrahim Tatlıses'e övgü dolu sözler: İyilikler sayesinde hayatta kalıyor...
Ayşegül Yıldız, 2011 yılında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile nikah masasına oturmuştu. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın evliliğinden Elif Ada adında bir kızları dünyaya gelmişti. 2013 yılında İbrahim Tatlıses'ten boşanan Ayşegül Yıldız, kızı Elif Ada ile uzun süre Bursa'da yaşamış geçtiğimiz yıl İstanbul'a taşınmıştı. Ayşegül Yıldız katıldığı bir gecede basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Survivor Semih Öztürk ile aşk yaşadığı haberlerine yanıt veren Ayşegül Yıldız eski eşi ve kızının babası İbrahim Tatlıses ile yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. "Azrail 0, İbrahim Bey 3" diyen Ayşegül Yıldız, İbrahim Tatlıses'in ölümlerden dönmesine "İyilikler sayesinde hayatta kalıyor..." yorumunda bulundu.