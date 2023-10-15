Babası Metin Akpınar’ın açıklamasına öfkelenen Duygu Nebioğlu’ndan şok sözler! ‘Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’

Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adından ikizleri olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar açıklama yaptı. Akpınar'ın açıklamasına sinirlenen Duygu Nebioğlu "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur." sözleriyle merak uyandırdı.

"ÇEKTİĞİ ACILARDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu isminde iki çocuğu olduğu ortaya çıkan oyuncu Metin Akpınar, konuya ilişkin açıklama yaptı. Akpınar, "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.