Babası Metin Akpınar’ın açıklamasına öfkelenen Duygu Nebioğlu’ndan şok sözler! ‘Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’

Magazin gündemi bu olayı konuşuyor… Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanınca açıklamada bulunan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması tepki çekmişti. Tek gecelik ilişki sonucunda dünyaya gelen ikiz kızları hakkında Metin Akpınar'dan açıklama gelmişti. Akpınar'ın açıklamasına sinirlenen Duygu Nebioğlu "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur." sözleriyle merak uyandırdı.