Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Babası Metin Akpınar'ın açıklamasına öfkelenen Duygu Nebioğlu'ndan şok sözler! ‘Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’
Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 10:56

Babası Metin Akpınar'ın açıklamasına öfkelenen Duygu Nebioğlu'ndan şok sözler! ‘Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’

Magazin gündemi bu olayı konuşuyor… Metin Akpınar'ın evlilik dışı ikiz kızları olduğu haberi Duygu Nebioğlu isimli genç kadının sosyal medya paylaşımı ile ortaya çıkmıştı. Metin Akpınar'ın babası olduğu mahkeme kararıyla kanıtlanınca açıklamada bulunan Duygu Nebioğlu yaşadıklarını anlatmıştı. Metin Akpınar'ın gerçeği 10 yıl öğrenmesine rağmen saklaması ve kızlarına sahip çıkmaması tepki çekmişti. Tek gecelik ilişki sonucunda dünyaya gelen ikiz kızları hakkında Metin Akpınar'dan açıklama gelmişti. Akpınar'ın açıklamasına sinirlenen Duygu Nebioğlu "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur." sözleriyle merak uyandırdı.

Babası Metin Akpınar’ın açıklamasına öfkelenen Duygu Nebioğlu’ndan şok sözler! ‘Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’

Metin Akpınar'ın kızı olduğunu açıklayan Duygu Nebioğlu, son günlerin en çok konuşulan ve merak edilen isimlerinden biri oldu. İkiz kardeşi ile birlikte yaşadığı zorluklardan bahseden Nebioğlu, annesiyle ilgili iddialara da açıklık getirdi. Duygu Nebioğlu ''Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur.'' sözleriyle dikkat çekti.

Babası Metin Akpınar’ın açıklamasına öfkelenen Duygu Nebioğlu’ndan şok sözler! ‘Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’

Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adından ikizleri olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar açıklama yaptı. Akpınar'ın açıklamasına sinirlenen Duygu Nebioğlu "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur." sözleriyle merak uyandırdı.

"ÇEKTİĞİ ACILARDAN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu isminde iki çocuğu olduğu ortaya çıkan oyuncu Metin Akpınar, konuya ilişkin açıklama yaptı. Akpınar, "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Babası Metin Akpınar’ın açıklamasına öfkelenen Duygu Nebioğlu’ndan şok sözler! ‘Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’

"SANAT DÜNYASININ KAYBI BÜYÜK OLUR"

Akpınar'ın açıklamasına cevap veren Duygu Nebioğlu uzun bir açıklama yaparak şunları söyledi; "Metin Akpınar'ın yapmış olduğu basın açıklamasına karşılık son açıklamamı pazartesi günü İstanbul'da televizyon programında gerçekleştireceğim. Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur. Bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu emeklerini yok edecek eğitim almadım "Nebioğlu ailemden.

Babası Metin Akpınar’ın açıklamasına öfkelenen Duygu Nebioğlu’ndan şok sözler! ‘Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’

Benim çok iyi büyütülmüş olmamdan kaynaklı iyi niyetimi kullanıp yalanları ile konuşmaya devam edenlerin Sosyalist yapısının gerçekliğini bir araştırın önce. Ve siz terbiyesiz troller, sizin kimler tarafınızdan tutulup bana attığınız mesajların, yaptığınız AHLAKSIZLIĞIN farkındayım. Ben bu süreci Akpınar ailesi ile birebir yaşadım kendinize başka sözler bulun. Tabi ki avukatlarım sizlerle özel olarak ilgilenecek. Ayrıca Avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ'ın üstlendiği davamı almak hiç kolay değildi. 1 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışıyoruz, önce avukatlarım hazırlanıyor sonra süreçlerimize beraber çalışıyoruz yani sığ beyinlerin anlayacağı bir durum değil ancak hata yapmış olmanız da sizi hemen kötü yapmaz Troller. Hayat her zaman bir şans verir Duygu Nebioğlu bir yere kadar şans verir. Neden suskunluğumu bozdum? Neden öz annem hakkında açıklamalar yapmıyorum? Nedenlerin cevapları hepsi bende beni dinlediğiniz de anlayacaksınız."

Babası Metin Akpınar’ın açıklamasına öfkelenen Duygu Nebioğlu’ndan şok sözler! ‘Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur’

10 YIL ÖNCE ÖĞRENDİ SAHİP ÇIKMADI

Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkisinden Duygu Nebioğlu isminde bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Daha sonra Duygu Nebioğlu'nun bir de ikizi olduğu öğrenildi. Diğer ikiz Sevgi Nebioğlu da Metin Akpınar'a babalık davası açmıştı.

SON DAKİKA