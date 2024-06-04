Giriş Tarihi: 04.06.2024 06:48
Bahar'ın güzel yıldızı Demet Evgar'ın oyuncu kardeşine bakın! Meğer aynı dizide oynamışlar...
Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde 'Bahar' ile adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken hakkındaki bir gerçek ise dikkat çekti. Meğer Bahar'ın güzel ismi Demet Evgar'ın kardeşi de oyuncuymuş... Bahar dizisinin yıldızı Demet Evgar'ın kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşıp kaldı. İşte Demet Evgar'ın bir dönem aynı dizide rol aldığı oyuncu kardeşi...