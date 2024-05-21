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Giriş Tarihi: 21.05.2024 13:51

Bahar'ın Timur'u ters köşe yaptı! Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak 'Yok artık' dedirtti!

Yargı dizisindeki Pars Savcı performansından sonra Bahar ile ekranlara hızlı bir dönüş yapan yetenekli oyuncu Mehmet Yılmaz Ak sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarıyor. Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi sevilen oyuncular ile Bahar dizisinde başrolü paylaşan Mehmet Yılmaz Ak özel hayatıyla merak konusu oluyor. Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak başarılı oyunculuğunun yanı sıra sempatik halleriyle de büyük ilgi görüyor. Bekar olan 38 yaşındaki Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak'ın aslen nereli olduğunu ilk defa duyan hayranları ise oldukça şaşırıyor... İşte Bahar'ın sevilen oyuncusu Mehmet Yılmaz Ak'ın memleketi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin memleketleri...

Bahar’ın Timur’u ters köşe yaptı! Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak ’Yok artık’ dedirtti!

İçerde, Çukur, Ramo ve Yargı dizisinin Savcı Pars'ı... Şimdi ise Bahar'ın Timur'u olarak beğeni toplayan Mehmet Yılmaz Ak kariyerinin en parlak dönemlerini yaşıyor...

Bahar’ın Timur’u ters köşe yaptı! Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak ’Yok artık’ dedirtti!

Yargı dizisindeki Pars Savcı performansından sonra Bahar ile ekranlara hızlı bir dönüş yapan yetenekli oyuncu Mehmet Yılmaz Ak sosyal medyanın konuşulanlarından olmayı başarıyor.

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Bahar’ın Timur’u ters köşe yaptı! Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak ’Yok artık’ dedirtti!

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Ecem Özkaya gibi sevilen oyuncular ile Bahar dizisinde başrolü paylaşan Mehmet Yılmaz Ak özel hayatıyla merak konusu oluyor.

Bahar’ın Timur’u ters köşe yaptı! Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak ’Yok artık’ dedirtti!

Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak başarılı oyunculuğunun yanı sıra sempatik halleriyle de büyük ilgi görüyor.

Bahar’ın Timur’u ters köşe yaptı! Bahar’ın Timur’u Mehmet Yılmaz Ak ’Yok artık’ dedirtti!

Bekar olan 38 yaşındaki Bahar'ın Timur'u Mehmet Yılmaz Ak'ın aslen nereli olduğunu ilk defa duyan hayranları ise oldukça şaşırıyor...

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