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Haberler Galeri Bahar'ın yıldızı Demet Evgar minik kızı Mavi ile parkta bir yandan eğlenirken bir yandan tamir yaptı!
Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 14:23

Bahar'ın yıldızı Demet Evgar minik kızı Mavi ile parkta bir yandan eğlenirken bir yandan tamir yaptı!

Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde 'Bahar' ile adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken set paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Demet Evgar'dan Anneler Günü'nde son olarak minik kızı Mavi ile set paylaşımı gelmişti. Set dışındaki zamanını kızı Mavi ile geçiren Demet Evgar şimdi de park paylaşımı ile hayranlarıyla buluştu. Demet Evgar'ın kızı Mavi ile park eğlencesine sevilen oyuncunun gülümseten halleri damga vurdu. Demet Evgar bir yandan kızı ile eğlenirken bir yandan da elinde tornavida parktaki vidaları sağlamlaştırdı.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar minik kızı Mavi ile parkta bir yandan eğlenirken bir yandan tamir yaptı!

Şimdilerde Bahar dizisi ile gönülleri fetheden Demet Evgar yaşantısı ile de hayranlarının markajında... Aile Arasında, Avlu, Alev Alev gibi yapımlarda rol alan Demet Evgar, Türkiye'nin sevilen ve başarılı kadın oyuncularından...

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar minik kızı Mavi ile parkta bir yandan eğlenirken bir yandan tamir yaptı!

Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken set paylaşımları da büyük ilgi görüyor.

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Bahar’ın yıldızı Demet Evgar minik kızı Mavi ile parkta bir yandan eğlenirken bir yandan tamir yaptı!

Demet Evgar'dan Anneler Günü'nde son olarak minik kızı Mavi ile set paylaşımı gelmişti.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar minik kızı Mavi ile parkta bir yandan eğlenirken bir yandan tamir yaptı!

Demet Evgar'ın kızı Mavi ile beğeni yağan karesi "Çocuk da yaparım kariyer de" yorumlarını beraberinde getirmişti.

Bahar’ın yıldızı Demet Evgar minik kızı Mavi ile parkta bir yandan eğlenirken bir yandan tamir yaptı!

Bahar'ın yıldızı güzel anne Demet Evgar'ın minik kızı Mavi ile kalpleri ısıtan pozu sonrası şimdi de park eğlenceleri ilgi odağı oldu.

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