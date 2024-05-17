Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
14:23
Bahar'ın yıldızı Demet Evgar minik kızı Mavi ile parkta bir yandan eğlenirken bir yandan tamir yaptı!
Birçok projeden tanıdığımız ödüllü oyunculardan Demet Evgar şimdilerde 'Bahar' ile adeta kariyerinin zirvesini yaşıyor. Bahar dizisinde Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya gibi isimlerle rol alan Demet Evgar, performansı ile övgüleri toplarken set paylaşımları da büyük ilgi görüyor. Demet Evgar'dan Anneler Günü'nde son olarak minik kızı Mavi ile set paylaşımı gelmişti. Set dışındaki zamanını kızı Mavi ile geçiren Demet Evgar şimdi de park paylaşımı ile hayranlarıyla buluştu. Demet Evgar'ın kızı Mavi ile park eğlencesine sevilen oyuncunun gülümseten halleri damga vurdu. Demet Evgar bir yandan kızı ile eğlenirken bir yandan da elinde tornavida parktaki vidaları sağlamlaştırdı.