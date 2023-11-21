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Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:26

Bakın şu filozof Atakan'a! Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! İşte Atakan Kayalar'ın son hali!

Filozof Atakan'ın merak edilen son hali olay oldu. Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini ifade eden bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Herkes onu merak ediyordu... Filozof Atakan nerelerde? İki sene önce felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi odağı olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmkişti. Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı. İşte zekası ile herkesi kendine hayran bırakan 'Filozof Atakan' yani Atakan Kayalar'ın son hali...

Bakın şu filozof Atakan’a! Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! İşte Atakan Kayalar’ın son hali!

Sosyal medyanın gündemine yine bomba gibi düştü... Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

Bakın şu filozof Atakan’a! Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! İşte Atakan Kayalar’ın son hali!

Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu. Herkes onu merak etti! Nerede bizim Filozof Atakan?

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Bakın şu filozof Atakan’a! Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! İşte Atakan Kayalar’ın son hali!

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan, takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim olmuştu.

Bakın şu filozof Atakan’a! Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! İşte Atakan Kayalar’ın son hali!

Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın yeni görüntüleri sosyal medyada yayınlandı.

Bakın şu filozof Atakan’a! Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! İşte Atakan Kayalar’ın son hali!

Atakan'ın son halini görenler, "bu çocuk hiç büyümüyor mu?", "Atakan 2 senedir aynı, hiç mi büyümemiş bu çocuk" yorumlarında bulundu.

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