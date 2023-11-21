Giriş Tarihi: 21.11.2023 13:26

Bakın şu filozof Atakan'a! Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! İşte Atakan Kayalar'ın son hali!

Filozof Atakan'ın merak edilen son hali olay oldu. Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini ifade eden bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Herkes onu merak ediyordu... Filozof Atakan nerelerde? İki sene önce felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi odağı olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmkişti. Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı. İşte zekası ile herkesi kendine hayran bırakan 'Filozof Atakan' yani Atakan Kayalar'ın son hali...