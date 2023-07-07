Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:52
Güncelleme Tarihi: 07.07.2023
09:54
Batuhan Karacakaya ‘Perukhan’ yorumunu affetmedi! "Onurum zedelendi"
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ve Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Batuhan Karacakaya'nın geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'ı, darbettiği iddia edilmişti. Çift, kısa bir süre sonra da ayrılmıştı. Ünlü isim önceki gün Galataport'ta başka bir kız arkadaşıyla el ele görüntülenmişti. Oyuncu Batuhan Karacakaya, son olarak sosyal medyada yapılan eleştirilere karşı harekete geçti. Kendisine yapılan yorumlardan rahatsız olan oyuncu, savcılığa suç duyurusunda bulundu