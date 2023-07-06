Batuhan Karacakaya yeni aşkıyla el ele...Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’ı darbettiği iddia edilmişti

Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle adını duyuran ve sonrasında Survivor'a katılan Batuhan Karacakaya'nın bir süredir birlikte olduğun Ayşe Aslanpay, şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi olduğunu öne sürerek bir video yayınladı. Bu paylaşımların ardından Batuhan Karacakaya ise olayın tamamen asılsız olduğunu öne sürerek asıl mağdurun kendisi olduğunu öne süren paylaşımlar yapmıştı.