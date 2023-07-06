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Giriş Tarihi: 06.07.2023 10:51 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 10:53

Batuhan Karacakaya yeni aşkıyla el ele...Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ı darbettiği iddia edilmişti

Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ve Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Batuhan Karacakaya'nın geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'ı, darbettiği iddia edilmişti. Çift, kısa bir süre sonra da ayrılmıştı. Ünlü isim önceki gün Galataport'ta başka bir kız arkadaşıyla el ele görüntülendi.

Batuhan Karacakaya yeni aşkıyla el ele...Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’ı darbettiği iddia edilmişti

Batuhan Karacakaya, Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ'un başrollerini paylaştığı ve yayınlandığı döneme damga vuran Aşk-ı Memnu dizisinde rol almıştı. Dizideki Bülent karakteriyle küçük bir oyuncuyken hafızalara kazınan Batuhan Karacakaya, Survivor yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Batuhan Karacakaya yeni aşkıyla el ele...Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’ı darbettiği iddia edilmişti

25 yaşındaki Batuhan Karacakaya, Ayşe Aslanpay ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Batuhan Karacakaya, geçtiğimiz yıldan beri aşk yaşadığı Ayşe Aslanpay yollarını ayırmıştı.

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Batuhan Karacakaya yeni aşkıyla el ele...Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’ı darbettiği iddia edilmişti

Aşk-ı Memnu dizisindeki rolüyle adını duyuran ve sonrasında Survivor'a katılan Batuhan Karacakaya'nın bir süredir birlikte olduğun Ayşe Aslanpay, şiddet gördüğünü ileri sürerek şikayetçi olduğunu öne sürerek bir video yayınladı. Bu paylaşımların ardından Batuhan Karacakaya ise olayın tamamen asılsız olduğunu öne sürerek asıl mağdurun kendisi olduğunu öne süren paylaşımlar yapmıştı.

Batuhan Karacakaya yeni aşkıyla el ele...Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’ı darbettiği iddia edilmişti

Çift, kısa bir süre sonra da ayrılmıştı. Ünlü isim önceki gün Galataport'ta başka bir kız arkadaşıyla görüntülendi.

Batuhan Karacakaya yeni aşkıyla el ele...Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay’ı darbettiği iddia edilmişti
El ele yürüyen çift, gazetecilerin kendisini çekmesi üzerine birbirinden uzaklaştı fakat görüntülenmeye engel olamadı.
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