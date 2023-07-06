Giriş Tarihi: 06.07.2023 10:51
Güncelleme Tarihi: 06.07.2023
10:53
Batuhan Karacakaya yeni aşkıyla el ele...Eski sevgilisi Ayşe Aslanpay'ı darbettiği iddia edilmişti
Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle hafızalara kazınan ve Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Batuhan Karacakaya'nın geçtiğimiz günlerde eski sevgilisi Ayşe Fatma Aslanpay'ı, darbettiği iddia edilmişti. Çift, kısa bir süre sonra da ayrılmıştı. Ünlü isim önceki gün Galataport'ta başka bir kız arkadaşıyla el ele görüntülendi.