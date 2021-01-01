Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Beklenen gün geldi! Akıncı İstanbul'u koruyan kahramanın hikayesi! İşte ilgi odağı olan Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Beklenen gün geldi! 'u koruyan kahramanın hikayesi! İşte ilgi odağı olan ...

'nin yeni dizisi yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Kim bu Akıncı? Köklerini tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti. Akıncı 1. bölüm ile suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine 'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam saat 20.00 Atv'de.

Giriş Tarihi: 01.01.2021 06:55 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 07:15
Beklenen gün geldi! Akıncı İstanbul'u koruyan kahramanın hikayesi! İşte ilgi odağı olan Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

'nin yeni dizisi yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor.

atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Akıncı'nın 1. Bölüm Son Fragmanı yayınlandı | Video

Beklenen gün geldi! Akıncı İstanbul'u koruyan kahramanın hikayesi! İşte ilgi odağı olan Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Kim bu ? Köklerini tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Beklenen gün geldi! Akıncı İstanbul'u koruyan kahramanın hikayesi! İşte ilgi odağı olan Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

1. bölüm ile suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine 'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister.

Beklenen gün geldi! Akıncı İstanbul'u koruyan kahramanın hikayesi! İşte ilgi odağı olan Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur.

Beklenen gün geldi! Akıncı İstanbul'u koruyan kahramanın hikayesi! İşte ilgi odağı olan Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Üç yıldır ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.

SON DAKİKA