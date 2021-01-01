Beklenen gün geldi! Akıncı İstanbul'u koruyan kahramanın hikayesi! İşte ilgi odağı olan Akıncı'nın oyuncu kadrosu...

Atv'nin yeni dizisi Akıncı yayınlanan fragmanlarıyla daha başlamadan büyük ilgi görmüştü. Beklenen gün geldi. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Kim bu Akıncı? Köklerini Osmanlı tarihinden alan bir kahramanın günümüzdeki zorlu mücadelesini anlatan dizinin fragmanındaki aksiyon dolu sahneler oldukça dikkat çekti. Akıncı 1. bölüm ile suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir. Akıncı 1. bölüm ile bu akşam saat 20.00 Atv'de.