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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük savaş yaklaşıyor!
Giriş Tarihi: 05.03.2024 07:49

Ben Bu Cihana Sığmazam'da büyük savaş yaklaşıyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da nefesler tutuldu. Artık büyük savaş yaklaşıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da büyük savaş yaklaşıyor!

59.Bölüm:

Leyla'yı cezaevinden kurtaracak şahit sürpriz bir şekilde devre dışı kalır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da büyük savaş yaklaşıyor!

Cezaevine tekrar gönderilen Leyla'nın hayatı tehlikededir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da büyük savaş yaklaşıyor!

Cezayir, hamile olduğunu öğrendiği karısı ve çocuğunu kurtarmak için harekete geçer.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da büyük savaş yaklaşıyor!

Kendisine ve ailesine saldıran düşmanları cezalandırmaya karar verir.


Ben Bu Cihana Sığmazam’da büyük savaş yaklaşıyor!

Cezayir, her şeyin arkasında olduğunu düşündüğü Erman'dan intikam alma yemini eder ve Cancal Ağa'yı aramaya başlar.

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