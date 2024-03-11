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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!
Giriş Tarihi: 11.03.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 11:14

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Ben Bu Cihana Sığmazam 60.Bölüm:

Cezayir, Leyla'nın masumiyetini ispat etmek ister. Müfit, Leyla konusunda yardım etmeyeceğini söyleyince şüpheleri üzerine çeker.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Müfit'in oğlu Soysal'ın annesiyle birlikte Amerika'da CIA korumasında olduğunu öğrenen Cezayir, bunun arkasında da Erman'ın olduğunu anlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Erman ise, piyonlarını öne sürerek Cezayir'i oyalarken, büyük hamlesinin hazırlığına başlamıştır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Behçet yaşadığı acı kaybın sorumlusu olarak gördüğü Cezayir'in karşısına çıkarak intikamını alacağını söyler.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir hasımlarını köşeye sıkıştırıyor!

Adım adım yükselen savaşta iki taraf da zarar görür.

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