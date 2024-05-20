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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir seçim yapmak zorunda!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 11:47 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 12:14

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir seçim yapmak zorunda!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir seçim yapmak zorunda!

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir seçim yapmak zorunda!

67.Bölüm:

"Bu Savaş Benimle Başladı, Benimle Bitecek!"

Cezayir, Habip ve Pırıl'ın intikamını almak için harekete geçer. Belkıs araya girerek Cezayir'den Tura'nın yaptıklarına dair kanıt getirmesini ister.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir seçim yapmak zorunda!

Tura, bir yandan Cezayir'in tanığı Sandıkçıoğlu'nun konuşmasını engellemek, diğer yandan da yaptıklarını sorgulamaya başlayan Rus istihbaratından kurtulmak zorundadır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir seçim yapmak zorunda!

Leyla'dan beklediği desteği alamayan Suna, Arzu'nun sırlarını öğrenmek için harekete geçer.

Ben Bu Cihana Sığmazam 67. Bölüm Fragmanı yayınlandı! | Video

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir seçim yapmak zorunda!

Arzu ise Tura'nın baskısıyla iyice köşeye sıkışmıştır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir seçim yapmak zorunda!

Arzu'nun gerçek yüzünü ortaya çıkaracak olay, evdeki gerilimin de doruğa çıkmasına neden olacaktır.

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