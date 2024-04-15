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Haberler Galeri Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in büyük öfkesi!
Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:22

Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir’in büyük öfkesi!

Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in büyük öfkesi...

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in büyük öfkesi!

64.Bölüm:

Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindedir. Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Cezayir, bu durumu görerek, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in büyük öfkesi!

Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in büyük öfkesi!

Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in büyük öfkesi!

Elif ise bir şeyler çevirdiğini düşündüğü Arzu'nun peşindedir.

Ben Bu Cihana Sığmazam’da Cezayir’in büyük öfkesi!

Yaptığı hatayla Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır.

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