Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
10:15
"Nazar değmesin" Yasmin Erbil'den Survivor'dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile paylaşım
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. son dönemde babası hakkındaki sözleriyle gündem olan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çekiyor. Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 27 yaşındaki Yasmin Erbil, Survivor'dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilk paylaşımını yaptı. İkilinin romantik paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.