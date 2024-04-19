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Haberler Galeri "Nazar değmesin" Yasmin Erbil'den Survivor'dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile paylaşım
Giriş Tarihi: 19.04.2024 10:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 10:15

"Nazar değmesin" Yasmin Erbil'den Survivor'dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile paylaşım

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi topluyor. son dönemde babası hakkındaki sözleriyle gündem olan Yasmin Erbil, diğer kardeşlerinin aksine oldukça dikkat çekiyor. Erbil bir süredir Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor. 27 yaşındaki Yasmin Erbil, Survivor'dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilk paylaşımını yaptı. İkilinin romantik paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.

Nazar değmesin Yasmin Erbil’den Survivor’dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile paylaşım

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın 1989-1996 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen 28 yaşındaki Yasmin Erbil, bir süredir Survivor Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Nazar değmesin Yasmin Erbil’den Survivor’dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile paylaşım

'Survivor 2021' finalisti Yiğit Poyraz, 'All Star 2024'e geçtiğimiz haftalarda veda etmişti. Sevgilisine kavuşan Yasmin Erbil, Poyraz ile eski bir pozlarını sosyal medya sayfasından yayınladı. İkilinin romantik paylaşımına, beğeni ve yorum yağdı.

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Nazar değmesin Yasmin Erbil’den Survivor’dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile paylaşım

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, uzun süredir aşk yaşadığı Yiğit Poyraz'ın elenmesi üzerine birlikte çekilen bir karelerini paylaşarak; "Benim şampiyonum" notunu eklemişti.

Nazar değmesin Yasmin Erbil’den Survivor’dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile paylaşım

Sevgilisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Yasmin Erbil'den, bir paylaşım daha geldi. Güzel oyuncu, daha önce sevgilisiyle gittiği tatillerden birinde birlikte aynadan çektikleri bir kareyi Instagram sayfasından yayınladı.

Nazar değmesin Yasmin Erbil’den Survivor’dan elenen sevgilisi Yiğit Poyraz ile paylaşım

Erbil'in romantik paylaşımları, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

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