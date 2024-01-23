’Benimle Evlenir Misin?’in güzel gelin adayı Tülin Koca’ya da acımadı... Caner hala ekranlarda ama bir de Tülin’e bakın!

Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:36
Bir zamanlar aşkları ile tüm Türkiye'nin tanıdığı 'Benimle Evlenir Misin?' programının gözde gelin ve damat adayı Tülin ile Caner'in son halleri sosyal medyada merak konusu oldu. Peki kafasında kırdığı bardak ile hafızalara kazınan Caner Toygar'ın hala ekranlarda olduğunu biliyor musunuz? Evlilik- gelin - kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu Tülin - Caner şimdi ne yapıyor? "Benimle Evlenir Misin?" yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu. Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti. Hala ekranlarda olan Caner Toygar'ın aksine Tülin Koca adeta sırra kadem bastı. Güzelliğiyle yarışmanın en dikkat çekici gelin adaylarından olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı. 'Benimle Evlenir Misin?'in güzel gelin adayı Tülin Koca'nın son hali...