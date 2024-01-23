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Haberler Galeri 'Benimle Evlenir Misin?'in güzel gelin adayı Tülin Koca'ya da acımadı... Caner hala ekranlarda ama bir de Tülin'e bakın!
Giriş Tarihi: 23.01.2024 14:36

'Benimle Evlenir Misin?'in güzel gelin adayı Tülin Koca'ya da acımadı... Caner hala ekranlarda ama bir de Tülin'e bakın!

Bir zamanlar aşkları ile tüm Türkiye'nin tanıdığı 'Benimle Evlenir Misin?' programının gözde gelin ve damat adayı Tülin ile Caner'in son halleri sosyal medyada merak konusu oldu. Peki kafasında kırdığı bardak ile hafızalara kazınan Caner Toygar'ın hala ekranlarda olduğunu biliyor musunuz? Evlilik- gelin - kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu Tülin - Caner şimdi ne yapıyor? "Benimle Evlenir Misin?" yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu. Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti. Hala ekranlarda olan Caner Toygar'ın aksine Tülin Koca adeta sırra kadem bastı. Güzelliğiyle yarışmanın en dikkat çekici gelin adaylarından olan Tülin Koca'nın son hali ortaya çıktı. 'Benimle Evlenir Misin?'in güzel gelin adayı Tülin Koca'nın son hali...

’Benimle Evlenir Misin?’in güzel gelin adayı Tülin Koca’ya da acımadı... Caner hala ekranlarda ama bir de Tülin’e bakın!

Tülin Koca ile Caner Toygar isimlerini tüm Türkiye katıldıkları 'Benimle Evlenir Misin?' adlı yarışma ile duymuştu. Birbirlerini tanıyıp, evlenme ümidi ile geldikleri yarışmadaki dikkat çeken çiftlerden olan Tülin ile Caner'in kavuşması bir dönem bazı kesimin neredeyse tek derdi olmuştu.

’Benimle Evlenir Misin?’in güzel gelin adayı Tülin Koca’ya da acımadı... Caner hala ekranlarda ama bir de Tülin’e bakın!

2000'lerin başlarında ortaya çıkan evlilik- gelin - kaynana yarışmaları furyasının kuşkusuz en unutulmaz isimlerinden oldu Tülin - Caner ikilisi.

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’Benimle Evlenir Misin?’in güzel gelin adayı Tülin Koca’ya da acımadı... Caner hala ekranlarda ama bir de Tülin’e bakın!

Benimle Evlenir Misin? Yarışmasıyla tanınan hatta yarışma sonrası kısa bir oyunculuk ve şarkıcılık serüveni de olan Caner Toygar şöhret olma yolunda şansını denese de beklediği ilgili bulamayınca bir süre ortalardan kaybolmuştu.

’Benimle Evlenir Misin?’in güzel gelin adayı Tülin Koca’ya da acımadı... Caner hala ekranlarda ama bir de Tülin’e bakın!

Şimdilerde ise Esra Erol'un programında muhabirlik yapan Caner Toygar yakın zamanda da evlenmişti.

’Benimle Evlenir Misin?’in güzel gelin adayı Tülin Koca’ya da acımadı... Caner hala ekranlarda ama bir de Tülin’e bakın!

Hala ekranlarda olan Caner Toygar'ın aksine Tülin Koca adeta sırra kadem bastı.

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