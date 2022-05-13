Berdan Mardini’nin eski eşi Fatoş Yelliler’den şezlong pozu! Gömleğinin düğmelerini açtı göğüs dekoltesi yine çok konuşuldu!

Giriş Tarihi: 13.05.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 14:38

Yasak aşk skandalı ile adını duyuran Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler şimdi de sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor. Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, kısa bir süre önce yeni bir aşka yelken açmıştı. Aşktan yana yüzü gülmeyen Fatoş Yelliler yeni sevgilisinden de ayrılmıştı. Fatoş Yelliler şimdilerde değişimi ile adından söz ettiriyor. Olayların kadını Fatoş Yelliler sosyal medya pozları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler bu defa şezlong pozu ile yaz sezonunu açtı. Verdiği kilolar sonrası değişimi ile dikkat çeken Fatoş Yelliler yine göğüs dekoltesini konuşturdu. Gömleğinin düğmesini açan Fatoş Yelliler'in daha önce de yatak pozunda firikik veremek için göğüs dekoltesini sansürlemesi sosyal medyada dikkat çekmişti.