Giriş Tarihi: 28.01.2024 14:05
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
14:08
Beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal sağlık durumunu açıkladı!
'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal'den geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Daha önce meme kanserini yenen Şimal, beyninde tümör olduğunu açıkladı. Hastaneye yatırılan ünlü şarkıcı ameliyata girdi. Şimal'in sedyeyle ameliyathane götürüldüğü anları yayınlayan nişanlısı, "Güçlü kadınım benim dayan az kaldı" diyerek herkesi duygulandırmıştı. Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal, sağlık durumunu açıkladı.