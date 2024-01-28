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Haberler Galeri Beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal sağlık durumunu açıkladı!
Giriş Tarihi: 28.01.2024 14:05 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 14:08

Beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal sağlık durumunu açıkladı!

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal'den geçtiğimiz günlerde kötü haber geldi. Daha önce meme kanserini yenen Şimal, beyninde tümör olduğunu açıkladı. Hastaneye yatırılan ünlü şarkıcı ameliyata girdi. Şimal'in sedyeyle ameliyathane götürüldüğü anları yayınlayan nişanlısı, "Güçlü kadınım benim dayan az kaldı" diyerek herkesi duygulandırmıştı. Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal odaya alınan 37 yaşındaki şarkıcı Şimal, sağlık durumunu açıkladı.

Beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal sağlık durumunu açıkladı!

Ucuz Roman, Ferman ve Ağla Ağla gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, 2 yıl önce meme kanserine yakalanmıştı.

Beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal sağlık durumunu açıkladı!

37 yaşındaki şarkıcı uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.

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Beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal sağlık durumunu açıkladı!

Şimal, sevinçli haberi sosyal medya üzerinden "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle duyurmuştu.

Beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal sağlık durumunu açıkladı!

Ancak ünlü şarkıcı Şimal, sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini üzmüştü.

Beyin tümörü operasyonu geçirmişti...Şarkıcı Şimal sağlık durumunu açıkladı!

Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edilmişti.

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