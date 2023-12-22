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Haberler Galeri Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! Filozof Atakan'ın son haline bakın! Bakın ne yapıyor...
Giriş Tarihi: 22.12.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 22.12.2023 07:57

Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! Filozof Atakan'ın son haline bakın! Bakın ne yapıyor...

Filozof Atakan'ın merak edilen son hali olay oldu. Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini ifade eden bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Herkes onu merak ediyordu... Filozof Atakan nerelerde? İki sene önce felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi odağı olan 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmkişti. Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı. İşte zekası ile herkesi kendine hayran bırakan 'Filozof Atakan' yani Atakan Kayalar'ın son hali...

Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! Filozof Atakan’ın son haline bakın! Bakın ne yapıyor...

Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! Filozof Atakan’ın son haline bakın! Bakın ne yapıyor...

10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı.

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Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! Filozof Atakan’ın son haline bakın! Bakın ne yapıyor...

Uzun süredir gündeme gelmeyen Filozof Atakan'ın son hali merak konusu oldu.

Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! Filozof Atakan’ın son haline bakın! Bakın ne yapıyor...

Herkes onu merak etti! Nerede bizim Filozof Atakan?

Bir dönem zekâsıyla herkesi şaşırtmıştı! Filozof Atakan’ın son haline bakın! Bakın ne yapıyor...

Konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çeken Filozof Atakan, takdir edildiği kadar tartışmaların da merkezi haline gelen bir isim olmuştu.

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