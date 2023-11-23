Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 10:01

Bir döneme damga vuran çocuk fenomen ‘Çitos Efe’ takipçilerini şaşırttı! Son haline yorum yağdı: Aslan gibi olmuş!

Bir döneme damga vuran çocuk yıldız 'Çitos Efe' sosyal medyada gündem oldu. 2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programında sempatik halleri, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile tüm dikkatleri üzerine çeken Efe Koçyiğit'in son hali olay oldu. Çocuk yıldızın şimdiki halini görenler ise gözlerine inanamadı. 'Çitos Efe'nin son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara yorum yapan takipçiler ise "Aslan gibi olmuş" dedi. İşte Çocuktan Al Haberi'nin sevimli Efe'sinin çok konuşulan son hali...