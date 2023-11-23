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Haberler Galeri Bir döneme damga vuran çocuk fenomen ‘Çitos Efe’ takipçilerini şaşırttı! Son haline yorum yağdı: Aslan gibi olmuş!
Giriş Tarihi: 23.11.2023 10:00 Güncelleme Tarihi: 23.11.2023 10:01

Bir döneme damga vuran çocuk fenomen ‘Çitos Efe’ takipçilerini şaşırttı! Son haline yorum yağdı: Aslan gibi olmuş!

Bir döneme damga vuran çocuk yıldız 'Çitos Efe' sosyal medyada gündem oldu. 2016 yılında 'Çocuktan Al Haberi' programında sempatik halleri, şivesi ve yemeğe olan düşkünlüğü ile tüm dikkatleri üzerine çeken Efe Koçyiğit'in son hali olay oldu. Çocuk yıldızın şimdiki halini görenler ise gözlerine inanamadı. 'Çitos Efe'nin son hali sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflara yorum yapan takipçiler ise "Aslan gibi olmuş" dedi. İşte Çocuktan Al Haberi'nin sevimli Efe'sinin çok konuşulan son hali...

Bir döneme damga vuran çocuk fenomen ‘Çitos Efe’ takipçilerini şaşırttı! Son haline yorum yağdı: Aslan gibi olmuş!

2016 yılında Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği Çocuktan Al Haberi programında yıldızı parlayan 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit ilgi ile izleniyordu. 'Çitos Efe'nin son hali sosyal medyada gündem oldu. Son halini görenler gözlerine inanamadı.

Bir döneme damga vuran çocuk fenomen ‘Çitos Efe’ takipçilerini şaşırttı! Son haline yorum yağdı: Aslan gibi olmuş!

Çocuktan Al Haberi yarışmasının yıldız ismi 'Çitos Efe' lakaplı Efe Koçyiğit yıllar sonra ortaya çıktı.

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Bir döneme damga vuran çocuk fenomen ‘Çitos Efe’ takipçilerini şaşırttı! Son haline yorum yağdı: Aslan gibi olmuş!

Yemeğe olan düşkünlüğü, sempatik tavırları ve şivesiyle 7'den 70'e herkesin sevgisini kazanan Çitos Efe'nin yıllar içerisindeki değişimi görenleri şoke etti.

Bir döneme damga vuran çocuk fenomen ‘Çitos Efe’ takipçilerini şaşırttı! Son haline yorum yağdı: Aslan gibi olmuş!

11 yaşına girdiği görüntüsü yıllar sonra tekrar gündem oldu.

Bir döneme damga vuran çocuk fenomen ‘Çitos Efe’ takipçilerini şaşırttı! Son haline yorum yağdı: Aslan gibi olmuş!

Son halini görenler ise adeta şok oluyor...

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