Bir Zamanlar Çukurova'nın Züleyha'sı Hilal Altınbilek bu gerçekle şaşırttı

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova bu akşamda bomba gibi bir bölümle izleyenlerinin karışına çıkacak. Her bölümü büyük bir merakla beklenen Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yine heyecan dorukta. Murat Ünalmış ve Hilal Altınbilek'in başrollerinde yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncuların özel hayatları merak ediliyor. Hilal Altınbilek kaç yaşında, estetiksiz hali nasıl? soruları araştırılırken güzel oyuncunun memleketi de merak konusu oldu. İşte ünlülerin memleketleri...