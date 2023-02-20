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Haberler Galeri Bircan Bali canlı yayında Oğuzhan Uğur hakkında açtı ağzını yumdu gözünü! "Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin!"
Giriş Tarihi: 20.02.2023 13:42 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 13:49

Bircan Bali canlı yayında Oğuzhan Uğur hakkında açtı ağzını yumdu gözünü! "Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin!"

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce insan enkaz altında hayata tutunmaya çalışırken sosyal medyada asılsız çağrıların yayılmasına sebep olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatılmıştı. İfade veren Oğuzhan Uğur'un sözleri ise adeta itiraf niteliğindeydi. Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un asılsız "Baraj patladı" paylaşımı sonrası bölgede panik ve izdihamlar yaşanmıştı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran olay sonrası tepkiler yağmıştı. Oğuzhan Uğur'u sert şekilde eleştirenlerden biri de sunucu Bircan Bali oldu. Söylemezsem Olmaz canlı yayınında adeta ateş püsküren Bircan Bali'nin Oğuzhan Uğur hakkındaki sert sözleri dikkat çekti. İşte Oğuzhan Uğur'un skandal hareketi sonrası Bircan Bali'nin açıklamaları...

Bircan Bali canlı yayında Oğuzhan Uğur hakkında açtı ağzını yumdu gözünü! Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin!

Deprem günü "Hatay'da baraj patladı" yalanını yayan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatılmış ve Uğur ifade vermişti.

Bircan Bali canlı yayında Oğuzhan Uğur hakkında açtı ağzını yumdu gözünü! Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin!

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası binlerce insan enkaz altında hayata tutunmaya çalışırken sosyal medyada asılsız çağrıların yayılmasına sebep olan Babala TV sahibi Oğuzhan Uğur'un ifadesi ve sosyal medyadan yaptığı açıklama adeta itiraf niteliğindeydi

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Bircan Bali canlı yayında Oğuzhan Uğur hakkında açtı ağzını yumdu gözünü! Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin!

Türkiye, asrın felaketi olarak nitelendirilen iki büyük depremin yarattığı yıkım ile mücadele ederken diğer yandan da sosyal medyadaki dezenformasyon ve manipülasyonlarla da karşı karşıya kaldı.

Bircan Bali canlı yayında Oğuzhan Uğur hakkında açtı ağzını yumdu gözünü! Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin!

VİCDANSIZLARDAN SAHTE İHBARLAR

Binlerce insan enkaz altında yaşam mücadelesi verirken, vicdansızlar sahte ihbar ve yalanlarla adeta insanların hayatıyla oynadı. Asılsız çağrıların yayılmasına en büyük sebebi veren hesaplardan biri de Oğuzhan Uğur'un sahibi olduğu Babala TV'ydi.

Bircan Bali canlı yayında Oğuzhan Uğur hakkında açtı ağzını yumdu gözünü! Dünyaları götürdünüz! Hesap vereceksin!

YALANI YAYDI: GÜNAH ÇIKARTTI!

Oğuzhan Uğur, Twitter hesabından adeta itiraf niteliğinde bir açıklama yaptı. Uğur, "Durum değerlendirmesi yaptık çağrı merkeziyle. Binlerce sahte ihbar almışız. İzmir'den, Ankara'dan arayıp işleten, dalga geçen bile olmuş… Bu insanlar yüzünden göçük altından yardım isteyen insanlardan videolu teyit istemek zorunda bile kalmışız. İnsana insan demekten utandık…" diyerek adeta günah çıkarmaya kalktı.

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