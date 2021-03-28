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Haberler Galeri Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ile aşk pozu... Sosyetik güzel yakışıklı oyuncuyu öpücülere boğdu!

ile ... Sosyetik güzel yakışıklı oyuncuyu öpücülere boğdu!

Yeni dizisindeki performansı ile gündem olan başarılı oyuncu Birkan Sokullu, bir süredir sosyetik güzel ile yaşıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Birkan Sokullu özel hayatı ile de merak ediliyor. Eda Gürkaynak sosyal medyada ilgi odağı oldu. Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak'la bisiklet turuna çıktı. Bisiklet üzerinde selfie çeken çift, bu anları hesaplarından paylaştı. Eda Gürkaynak, sevgilisi Birkan Sokullu'yu adeta . Aşk defteri kabarık olan ve oyuncu 'in eski eşi olarak bilinen Birkan Sokullu'nun sevgilisi ile aşk pozuna beğeni yağdı. İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak...

Giriş Tarihi: 28.03.2021 09:26 Güncelleme Tarihi: 28.03.2021 09:33
Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ile aşk pozu... Sosyetik güzel yakışıklı oyuncuyu öpücülere boğdu!

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, sevgilisi 'la bisiklet turuna çıktı. Bisiklet üzerinde selfie çeken çift, bu anları hesaplarından paylaştı

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ile aşk pozu... Sosyetik güzel yakışıklı oyuncuyu öpücülere boğdu!

Birkan Sokullu ile 'ın ilişkileri tam gaz devam ediyor.

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Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ile aşk pozu... Sosyetik güzel yakışıklı oyuncuyu öpücülere boğdu!

Yaklaşık iki yıldır, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden ile yaşayan ünlü oyuncu, sevgilisiyle bisiklet turuna çıktı.

Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ile aşk pozu... Sosyetik güzel yakışıklı oyuncuyu öpücülere boğdu!

Gürkaynak, sevgilisiyle yaşadığı romantik anları takipçileriyle paylaştı.


Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ile aşk pozu... Sosyetik güzel yakışıklı oyuncuyu öpücülere boğdu!

'BİRBİRİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Birkan Sokullu, geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında, "Başlarda ayrı şehirlerde, farklı zaman dilimlerinde yaşadık. Bu bize beraberken anda kalabilmeyi öğretti.

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