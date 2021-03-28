Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak ile aşk pozu... Sosyetik güzel yakışıklı oyuncuyu öpücülere boğdu!

Yeni dizisindeki performansı ile gündem olan başarılı oyuncu Birkan Sokullu, bir süredir sosyetik güzel Eda Gürkaynak ile aşk yaşıyor. Oyunculuğu ile dikkat çeken Birkan Sokullu özel hayatı ile de merak ediliyor. Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak sosyal medyada ilgi odağı oldu. Birkan Sokullu, sevgilisi Eda Gürkaynak'la bisiklet turuna çıktı. Bisiklet üzerinde selfie çeken çift, bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Eda Gürkaynak, sevgilisi Birkan Sokullu'yu adeta öpücüklere boğdu. Aşk defteri kabarık olan ve oyuncu Aslı Enver'in eski eşi olarak bilinen Birkan Sokullu'nun sevgilisi ile aşk pozuna beğeni yağdı. İşte Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak...
Giriş Tarihi: 28.03.2021
09:26
Güncelleme Tarihi: 28.03.2021
09:33
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