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Haberler Galeri Birsu Demir plajda poz verdi bikini izi olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!
Giriş Tarihi: 23.07.2021 17:24 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 17:25

Birsu Demir plajda poz verdi bikini izi olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı. Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor. Son olarak tatil paylaşımı yapan Birsu Demir kumsalda poz verdi. Pembe mini eteği ve büstiyeri ile poz veren Birsu Demir'in bikini izi ise dikkat çekti. İşte kariyerine çocuk oyuncu olarak başlayan Birsu Demir'in iddialı pozları ve sizin için derlediğimiz çocuk oyuncuların yıllar içindeki değişimleri...

Birsu Demir plajda poz verdi bikini izi olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Alemin Kıralı'nın Oben'i çocuk oyuncu Birsu Demir son hali sosyal medyaya damga vurmuştu. Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'ya benzetilen Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklatmıştı.

Birsu Demir plajda poz verdi bikini izi olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer'in sevilen dizilerinden olan Alemin Kıralı'nda Oben'i canlandıran Birsu Demir şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor.

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Birsu Demir plajda poz verdi bikini izi olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Instagram'ı aktif kullanan ve çok sayıda takipçisi olan Birsu Demir paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Birsu Demir plajda poz verdi bikini izi olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Son olarak tatil paylaşımı yapan Birsu Demir kumsalda poz verdi.

Birsu Demir plajda poz verdi bikini izi olay oldu! Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir değişimi ile dudak uçuklattı!

Pembe mini eteği ve büstiyeri ile poz veren Birsu Demir'in bikini izi ise dikkat çekti.

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