Giriş Tarihi: 08.11.2022 06:30 Güncelleme Tarihi: 08.11.2022 06:35

Bizim Filozof Atakan'a bakın! Bir dönem çok konuşulan Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı!

Herkes onu merak etti! Nerede bizim Filozof Atakan? İki sene önce felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti. Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı. İşte zekası ile herkesi kendine hayran bırakan 'Filozof Atakan' yani Atakan Kayalar'ın son hali...