Giriş Tarihi: 01.02.2024 06:46
Bizim Filozof Atakan'a bakın! Zekasıyla hayran bırakan Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı!
Nerede bizim Filozof Atakan? Felsefe kitapları ile ilgili düşüncelerini söylediği bir video ile sosyal medyada gündem olan 'Filozof Atakan', bir zamanlar Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İki sene önce felsefe üzerine okuduğu kitaplara ilişkin yorumlarıyla ilgi çeken Atakan Kayalar'ın yeni görüntüleri sosyal medyada ortaya çıktı. 5 ayda 250 felsefe kitabı okuyan Atakan Kayalar, konuşma üslubu, felsefeye merakı ve yaşının ilerisinde bilgisiyle dikkat çekmişti. Şimdilerde 13 yaşında olan Filozof Atakan'ın son hali ortaya çıktı. İşte zekası ile herkesi kendine hayran bırakan 'Filozof Atakan' yani Atakan Kayalar'ın son hali...